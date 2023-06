Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9:30, Novara, Sala delle Mura del Castello Visconteo Sforzesco, l’assessore Marnati partecipa all’evento “Road Show Innovazione Piemonte” promosso da Angi (Associazione nazionale giovani innovatori)Ore 9:30, Torino, via Vigliani 123, il presidente Cirio interviene al Consiglio direttivo regionale CIA Piemonte e Valle d’Aosta; alle ore 11.30 interviene l'assessore ProtopapaOre 11, Torino, Ospedale Martini, via Tofane 71, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione del Centro di emodialisi e dei nuovi ambulatoriOre 13:30, Torino, Aula Magna della Cavallerizza Reale, via Verdi 9, l’assessore Chiorino interviene all'evento "Orientamento e passaggi per costruire competenze: esperienze, modelli e strumenti del Sistema regionale di orientamento in Piemonte"Ore 14, Torino, Grattacielo Piemonte, via Nizza 330, l'assessore Protopapa partecipa all'incontro con l'assessore all'Agricoltura della Valle d'AostaOre 17:30, Torino, Villa Sassi, strada al Traforo di Pino 47, l’assessore Tronzano presenzia alla “#8 Torino Fashion Week”Ore 18, Torino, Cavallerizza Reale, via Verdi 9, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione della mostra “Città nella Città. Sei progetti per la Cavallerizza Reale di Torino”Ore 18, Bra (CN), Giardini della Rocca, l'assessore Protopapa partecipa alla presentazione dell'edizione 2023 di Cheese (segue) (Rpi)