Iraq-Iran: aperto nuovo valico di frontiera nel Kurdistan iracheno

- Le autorità della Regione autonoma del Kurdistan iracheno hanno aperto un nuovo valico di frontiera tra l’Iraq e l’Iran, che sarà aperto a persone e merci 24 ore su 24 e collegherà il governatorato di Halabja e la provincia iraniana di Kermanshah. Lo ha annunciato il vicegovernatore di Halabja, Shaheen Reza, all’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, precisando che prossimamente saranno pubblicate le ordinanze relative al trasporto di merci. In precedenza, ha ricordato il vicegovernatore di Halabja, il valico era aperto solo a scopi commerciali, ma, a seguito di trattative con la Repubblica islamica, ne è stata concordata l’apertura anche ai turisti. Tuttavia, ha agiunto Reza, le autorità federali di Baghdad non hanno ancora dato la loro piena approvazione a tale cambiamento, che, del resto, “riguarda in misura maggiore la Regione autonoma del Kurdistan iracheno”. (Res)