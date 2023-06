Russia-Ucraina: "Ria Novosti", rischio che Mosca si ritiri da accordo sul grano è alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità che la Russia si ritiri dall'accordo sul grano, che scade il 18 luglio, è ancora molto alta. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando una fonte a conoscenza della situazione. Secondo la fonte, Turchia e Nazioni Unite continuano i negoziati sia con la parte russa che con le controparti occidentali. "In questi negoziati avvertiamo i colleghi occidentali che ulteriori processi negativi nell'accordo sul grano porteranno a un aumento dei prezzi agricoli e, in generale, a un grosso problema per la sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo", ha sottolineato la fonte a "Ria Novosti". (Rum)