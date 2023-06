Taiwan: ministro Esteri Wu, Taipei punta a siglare accordo di libero scambio con l'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha "un gran desiderio" di espandere i legami con l'India e la stipula di un trattato di libero scambio sarebbe un "grande incoraggiamento" per le imprese dell'isola. Lo ha detto il ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu, citato oggi dall'agenzia di stampa "Press Trust of India" ("Pti"). Durante un incontro con la stampa a Taipei, Wu ha parlato degli sforzi compiuti dall'esecutivo taiwanese per incoraggiare le imprese locali ad affrancarsi dal mercato cinese e trasferire in India la loro linea di produzione. L'India è una "potenza in ascesa" e Taiwan auspica di mantenere "buone relazioni" anche in considerazione del dividendo demografico indiano e della capacità dei suoi imprenditori. Stando a quanto riferito dal titolare della diplomazia taiwanese, Taipei e Nuova Delhi hanno già tenuto discussioni preliminari e condotto studi di fattibilità sull'accordo, per cui Taiwan spera di avviare i negoziati quanto prima. (segue) (Inn)