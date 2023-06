Municipio Roma VII: Meleo-Trombetta (M5s), Fd'I non chieda scuse ma rispetti gli accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Fd'I del Municipio Roma VII non pretenda scuse da chi colpe non ne ha: anzi, faccia mea culpa e taccia. Da oltre 18 mesi chiediamo le dimissioni del presidente della Controllo e garanzia per ripristinare le corrette assegnazioni delle vicepresidenze. E invece Matronola non solo ha fatto orecchie da mercante, ma si è persino lasciato andare a esternazioni in favore del Pd, perpetuando uno sgarbo istituzionale che non si è mai voluto sanare. Il M5s ha dato la sua parola e ha sempre mantenuto gli impegni presi. Torniamo quindi a chiedere al Presidente un passo indietro e il rispetto degli accordi sull'assegnazione della Vicepresidenza vicaria. Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea capitolina, ed Emanuel Trombetta, capogruppo M5s in Municipio Roma VII. (Com)