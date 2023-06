Serbia-Kosovo: Borrell, arresti arbitrari di cittadini sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti arbitrari di cittadini in Kosovo sono inaccettabili, la missione dell'Unione europea in Kosovo (Eulex) monitorerà questo processo. Lo ha affermato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, al termine degli incontri separati di ieri a Bruxelles con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti. Presente anche l'inviato Ue Miroslav Lajcak. Lo riporta il quotidiano belgradese "Politika". "Ho chiesto una valutazione di alcune delle persone che sono incarcerate, in modo che si possa indagare a fondo", ha detto Borrell, il quale ha sottolineato che l'Ue è stata chiara su questo punto e cioè che "i delinquenti non possono rimanere impuniti". "Ma dobbiamo lasciare questo compito alle autorità giudiziarie, che lo svolgono professionalmente", ha aggiunto, dopo che nell'incontro con il presidente serbo Vucic aveva ricevuto dallo stesso una relazione "sulle brutali ferite dei serbi arrestati" dalla polizia kosovara nei giorni scorsi. (segue) (Beb)