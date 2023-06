Ue: Tajani, così la Bce ci trascina verso la recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Deluso". Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, polemizza con la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che annuncia un rialzo dei tassi d'interesse a luglio. "Serve prudenza - spiega il ministro al "Giornale" - Non capisco perché annunciare così in anticipo un aumento dei tassi. È un vizio della Bce, che non aiuta i mercati e l'economia. Credo di non essere il solo a pensarla così, il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Abi hanno sempre criticato gli annunzi anzitempo". "Ho grande rispetto - continua - per la Bce, che è libera di fare ciò che ritiene più opportuno, ma io posso dire che questa misura avrebbe un impatto negativo sull'Italia, che soffre di un'inflazione esogena, indotta da fuori e ha bisogno di crescere, non che si affossi l'economia reale, si affatichino le famiglie con mutui che crescono, si blocchino gli investimenti per il costo del denaro alto. Così ci si avvia verso una fase di stagnazione o addirittura di recessione". Tajani osserva che "l'inflazione nella zona dell'euro è provocata soprattutto da fattori esterni all'economia europea, come l'aumento del prezzo dell'energia o delle materie prime. In questa fase siamo di fronte ad un rallentamento economico già evidente nell'Unione, soprattutto in Germania, entrata in recessione. I dati negativi dell'industria italiana negli ultimi due mesi, evidenziati da Confindustria questa settimana, sono dovuti innanzitutto alla gelata tedesca: consideriamo che questo Paese è il numero 1 per il nostro export". (segue) (Res)