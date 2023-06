Ue: Tajani, così la Bce ci trascina verso la recessione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non aiuta quindi "un aumento continuo dei tassi che rischia di portarci in recessione: bisogna bilanciare lotta all'inflazione e rischio recessione". Per altri Paesi questo strumento pub essere positivo: "L'inflazione ad esempio americana è endogena, viene dall'interno e il discorso cambia. Per noi l'effetto è contrario, quindi economicamente sbagliato. Non possiamo vivere con l'ossessione di Weimar, il complesso dell'instabilità finanziaria, temendo la grande crisi con l'inflazione che portò alla crisi della Germania". Alla Bce questa ossessione ce l'hanno: "Evidentemente. Non è la prima volta che ho contrasti con Francoforte. Da presidente del parlamento europeo bloccai il Servizio di Vigilanza Bce, perché la responsabile voleva obbligare tutte le banche a vendere i crediti deteriorati, Npl, dopo una ispezione su una sola banca. Io sostenevo che poteva farlo solo con quella banca, non erga omnes, perché una decisione del genere sarebbe spettata al legislatore. Tutti mi diedero ragione, difendevo le competenze dell'europarlamento". Quanto agli effetti, l'annuncio della Lagarde può "bloccare le iniziative degli imprenditori che non fanno investimenti per non chiedere soldi alle banche: qualcosa da evitare assolutamente. E poi, i mutui a tasso variabile rischiano di essere insostenibili per le famiglie", ha concluso Tajani. (Res)