Energia: Pichetto, l'indipendenza totale è impossibile ma siamo a buon punto

- Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un'intervista alla "Stampa" fa il punto sulla indipendenza energetica dell'Italia: "Siamo a buon punto, anche se l'indipendenza energetica totale è impossibile". "Nell'ultimo mese - racconta il ministro - abbiamo importato dalla Russia non più di 3 ai 4 milioni di metri cubi al giorno, abbiamo già diversificato con Algeria e Libia, puntiamo sull'Azerbaigian, e sui rigassificatori". Dai rigassificatori si aspetta "la copertura del 50 per cento del nostro fabbisogno: sono più affidabili delle pipe line, che invece non offrono sufficienti garanzie". Il cambiamento climatico è un fatto ma sembra che nel governo questa consapevolezza non venga pienamente percepita. "Il cambiamento climatico è scontato, ma non entro nel dibattito tra gli scienziati". E' scontato e fa rima con le emissioni, in primis quelle prodotte dai carburanti: l'Italia non condivide la stretta dell'Europa: "Se la questione sono le emissioni, considero certamente l'elettrico il mezzo principale, ma non posso chiudere a quello che la tecnologia può dare: quindi e-fuels, biocarburanti, in futuro anche l'idrogeno. Siamo grandi produttori di biocarburante, quindi un interesse nazionale. E ricordo che proprio i biocarburanti sono stati inseriti nel documento finale del G7 in Giappone". (segue) (Res)