Energia: Pichetto, l'indipendenza totale è impossibile ma siamo a buon punto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro tema di vivaci discussioni, è la riduzione della velocità degli autoveicoli per motivi ambientali: "La riduzione della velocità per motivi ambientali è uno degli spazi su cui intervenire per l'inquinamento: una tema che nella pianura padana è di forte attualità". Minori emissioni uguale, anche, 'case verdi', cioè interventi sui fabbricati: è sempre l'Ue a chiederlo: "Non è questione se essere d'accordo o meno con quanto chiede l'Europa, piuttosto di numeri. Sappiamo che il 40 per cento delle emissioni arrivano dai fabbricati, sappiamo anche che in Italia, di fabbricati, ne abbiamo 31 milioni. Come possiamo intervenire entro il 2033 facendo spendere, magari ad coppia di pensionati, 50 mila euro per portare la loro casa in classe B? Se qualcuno me lo spiega sono disposto a parlarne", ha concluso Pichetto. (Res)