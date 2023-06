Arabia Saudita: sostegno di Riad all’adesione dell’Unione Africana al G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha manifestato il proprio sostegno all’adesione dell’Unione africana al G20, gruppo di Paesi industrializzati e in via di sviluppo creato nel 1999, come membro permanente. Lo ha annunciato, ieri, il ministero degli Esteri saudita, in una dichiarazione citata dal quotidiano “Arab News”. “Il ministero ha espresso la propria aspirazione ad accogliere l’Unione africana (nel G20), in virtù del suo ruolo significativo nell’affrontare le sfide che affrontiamo attualmente, come il cambiamento climatico, il rallentamento della crescita economica, il debito e la ripresa successiva all’emergenza sanitaria da Covid-19, che richiedono un’azione collettiva nel quadro della cooperazione e della fiducia reciproca tra il Regno e i Paesi dell’Unione africana”. Vale la pena ricordare che, ultimamente, il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inviato una lettera ai capi di Stato del G20, proponendo l’adesione dell’Unione africana come membro permanente già a partire dal prossimo vertice. (Res)