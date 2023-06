Germania: perché una brigata dell'esercito sarà schierata in Lituania su base permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reagire alla rivolta del gruppo paramilitare Wagner in Russia e inviare dalla Germania un segnale di sostegno agli Stati baltici, minacciati da Mosca, in vista del vertice della Nato in programma a Vilnius nelle giornate dell'11 e12 luglio. Sono queste, per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le possibili motivazioni della decisione del governo tedesco di schierare una brigata dell'esercito in Lituania su base permanente. A seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz aveva reso noto il piano per dispiegare l'unità nel Paese del Baltico, nel quadro del rafforzamento del fianco orientale della Nato. Tuttavia, gran parte della brigata sarebbe rimasta in Germania, con i reparti trasferiti al completo in territorio lituano in caso di necessità entro al massimo dieci giorni. L'esecutivo di Vilnius chiedeva invece che il dispiegamento fosse permanente. Questa richiesta è stata accolta con notevole sorpresa quando, il 26 giugno, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annunciato da Vilnius che la Germania schiererà una brigata dell'esercito in Lituania su base permanente. Pistorius ha sottolineato che lo schieramento avverrà a due condizioni: la predisposizione della necessaria infrastruttura nello Stato del Baltico e il mantenimento della flessibilità della Nato sul proprio fianco orientale. (segue) (Geb)