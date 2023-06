Germania: perché una brigata dell'esercito sarà schierata in Lituania su base permanente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti nel governo federale hanno affermato che l'annuncio di Pistorius “non può essere spiegato senza” l'insurrezione del gruppo Wagner e “l'aumento dei disordini in Russia”. Tali sviluppi hanno spinto l'esecutivo tedesco a dare l'esempio di una “forte presenza” in Lituania, secondo fonti vicine a Scholz. Poco prima delle sue dichiarazioni da Vilnius, Pistorius avrebbe contattato il cancelliere, con cui avrebbe concordato di “calmare” la Lituania a fronte della situazione in Russia. Un'altra ipotesi che spiegherebbe la svolta della Germania guarda al vertice della Nato a Vilnius. In tale prospettiva, la Germania avrebbe voluto inviare “un chiaro segnale” di sostengo ai Paesi baltici, annunciando il dispiegamento permanente di una brigata del suo esercito in Lituania. Questo Stato confina, infatti, con l'enclave russa di Kaliningrad e con la Bielorussia, dove si è ritirato il fondatore del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin. In ragione dell'accresciuta minaccia per il suo Paese, il presidente lituano Gitanas Nauseda avrebbe manifestato di aver “molto gradito” l'annuncio di Pistorius. Il dispiegamento della brigata tedesca in Lituania dovrebbe essere completato nel 2026. (Geb)