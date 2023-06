Usa: molestie sessuali, Trump fa causa per diffamazione a E. Jean Carroll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intentato una causa per diffamazione nei confronti della scrittrice ed ex giornalista della rivista "Elle" E. Jean Carroll, che lo ha accusato di violenza sessuale e che lo scorso maggio ha ottenuto una sentenza parzialmente favorevole a New York. I legali di Trump accusano la donna di averlo falsamente accusato di violenza sessuale, facendo leva sul fatto che la sentenza pronunciata a danno di Trump il mese scorso lo riconosce colpevole di molestie e diffamazione, ma non di stupro. Trump ha già fatto ricorso in appello contro la sentenza, che prevede un risarcimento di 5 milioni di dollari in favore della donna. Secondo Carroll, la presunta violenza si sarebbe consumata a metà degli anni Novanta, durante un fortuito incontro con Trump in un centro commerciale di New York finito nel camerino di un negozio di abbigliamento. La giuria ha però stabilito che l'ex presidente abbia molestato la donna, e l'ha anche riconosciuto colpevole di diffamazione. Trump ha categoricamente negato che l'incontro sia mai avvenuto, e durante un evento di 75 minuti ospitato dall'emittente televisiva "Cnn", si è fatto beffe della vicenda narrata dalla sua accusatrice in un libro di memorie, definendola assurda e ribadendo l'accusa alla magistratura di New York di essere prevenuta nei suoi confronti. (Was)