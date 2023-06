Germania-Francia: Macron in visita a Stoccarda, Berlino e Dresda dal 2 al 5 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron sarà in visita in Germania dal 2 al 5 luglio accompagnato dal capo dello Stato tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il viaggio è il primo di un titolare dell'Eliseo in Germania da 23 anni. L'obiettivo è celebrare l'amicizia franco-tedesca nel 60mo anniversario del trattato dell'Eliseo. Accompagnato dalla moglie Brigitte, Macron arriverà a Stoccarda nella serata del 2 luglio accolto da Steinmeier con la consorte Elke Buedenbender. Nella mattinata successiva, al castello di Ludwigsburg, al presidente francese verranno tributati gli onori militari da una rappresentanza della brigata franco-tedesca. Sarà presente il primo ministro del Baden-Wuerttemberg, Winfried Kretschmann. Successivamente, Macron e Steinmeier prenderanno parte a una discussione sull'intelligenza artificiale, mentre le loro consorti visiteranno il liceo “Goethe” di Ludwigsburg. Le coppie presidenziali si trasferiranno quindi a Berlino, dove al Palazzo Bellevue i due capi di Stato terranno una conferenza stampa. In seguito, Macron effettuerà una crociera sulla Sprea con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Alla Porta di Brandeburgo, il titolare dell'Eliseo incontrerà poi il sindaco e primo ministro di Berlino, Kai Wegner. Qui, Macron e Steinmeier daranno simbolicamente inizio all'estate dello sport franco-tedesca 2024. Nel prossimo anno, a Parigi verranno infatti disputate le Olimpiadi, mentre in Germania si terranno i campionati di calcio europei. (segue) (Geb)