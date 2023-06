Germania-Francia: Macron in visita a Stoccarda, Berlino e Dresda dal 2 al 5 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Porta di Brandeburgo, Steinmeier e Macron si sposteranno alla Fabbrica del malto del quartiere di Schoeneberg per visitare il “Campo Futuro” dell'Ente franco-tedesco per la gioventù (Dfjw-Ofaj), che quest'anno celebra il 60mo anniversario della fondazione. La giornata si concluderà al Palazzo di Bellevue con un pranzo offerto da Steinmeier a Macron. La giornata del 4 luglio si svolgerà in Sassonia, con i presidenti di Germania e Francia che raggiungeranno Dresda da Berlino accompagnati dalle consorti. Il programma prevede una visita al castello di Moritzburg e un incontro con il primo ministro del Land, Michael Kretschmer. Nel pomeriggio, Macron e Steinmeier saranno all'Istituto Fraunhofer per i microsistemi fotonici di Dresda (Imps), mentre le mogli visiteranno la Volta verde, sala del palazzo reale della città dove sono esposti i gioielli della corona di Sassonia. In seguito, le coppie presidenziali effettueranno una passeggiata nel centro di Dresda fino alla chiesa di Nostra Signora dove, nella piazza antistante, Macron terrà un discorso che segnerà la conclusione della sua visita in Germania. (Geb)