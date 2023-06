Francia: scontri nella banlieue a Parigi dopo che agente ha ucciso ragazzo a Nanterre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte sono avvenuti violenti scontri nella banlieue di Parigi tra alcuni residenti locali e le forze dell'ordine dopo la morte di un ragazzo di 17 anni, ucciso a Nanterre da dei colpi di arma da fuoco sparati da un agente di polizia. Il giovane non si era fermato a un posto di blocco della polizia mentre era alla guida della sua vettura. Secondo quanto ha riferito la prefettura, almeno 13 auto son state date alle fiamme così come dell'arredo urbano e la sede di un municipio a Mantes-la-Jolie. Gli agenti della polizia e della gendarmeria hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni per disperdere i responsabili delle violenze. L'agente che ha aperto il fuoco contro ragazzo uccidendolo è stato posto in stato di fermo. (Frp)