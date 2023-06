Medio Oriente: inviato Onu preoccupato per espansione insediamenti israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato del segretario generale delle Nazioni unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, ha definito “preoccupante” “l’aumento delle violenze nei territori palestinesi occupati e nel nord e nel centro della Cisgiordania”. Lo ha dichiarato lo stesso Wennesland, durante la riunione informativa mensile del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla situazione in Medio Oriente, come riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. “Sono profondamente preoccupato dall’incessante espansione degli insediamenti coloniali israeliani nella Cisgiordania occupata, inclusa Gerusalemme est, che istiga la violenza e sta impedendo ai palestinesi l’accesso alle loro terre e alle loro risorse, riplasmando la geografia della Cisgiordania e minacciando la fattibilità della fondazione di uno Stato di Palestina”, ha dichiarato Wennesland. L’inviato del segretario generale Onu, inoltre, ha elogiato i contatti avvenuti ieri tra rappresentanti israeliani e palestinesi in occasione della festa musulmana del sacrificio (Eid al Adha), nel corso dei quali Israele ha “denunciato i recenti attacchi dei coloni in Cisgiordania”. (Res)