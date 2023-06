Sardegna: Coldiretti, grano sardo a rischio estinzione, nel 2023 situazione critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grano della Sardegna è a rischio estinzione e i produttori sono già in crisi. La campagna 2023 presenta già una situazione critica, considerati i costi di produzione ancora alle stelle e le liquidazioni agli agricoltori, finora tenute nascoste, che restano ben al di sotto dei costi di produzione, soprattutto per una campagna di semina che anche quest'anno presenta costi elevatissimi. Secondo una stima di Coldiretti Sardegna, a incidere continuano a essere costi di produzione che restano alle stelle, tra i 1.100 e 1.200 euro a ettaro, considerando tutto il necessario per i produttori come, tra gli altri, concimazioni e gasolio, ai massimi storici. A tutto questo si aggiunge anche una remunerazione che resta molto bassa, circa 30 euro a quintale (se la qualità del grano resta alta). Con una resa di 30 quintali a ettaro (di media), dunque e a fronte proprio dei 1.200 euro di costi il ricavo arriva a 900 euro e, in questo, i cerealicoltori sardi perdono circa 300 euro a quintale, che tradotto su scala regionale vuol dire ricavi inferiori per decine di milioni di euro. In questo panorama, secondo una elaborazione di Coldiretti Sardegna su dati Istat, nel 2022 le superfici coltivate in Sardegna sul grano duro hanno toccato quota 29.200 ettari con una produzione di 693 mila quintali. Su base nazionale, inoltre, il Sud e le Isole (Sardegna compresa, dunque), trainano con il 75 per cento della quota di superfici coltivate e 65 per cento della produzione nazionale (Elaborazione su dati Ismea). Nella campagna 2021-22, poi, il prezzo medio della granella di frumento duro, su base nazionale, ha raggiunto 473 euro a tonnellata, in aumento del 73,5 per cento rispetto al 2020-21. (segue) (Rsc)