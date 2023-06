Sardegna: Coldiretti, grano sardo a rischio estinzione, nel 2023 situazione critica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma la produzione isolana continua a fare i conti con importazioni sempre più elevate. Sempre in base a un rilevamento Coldiretti Sardegna nel 2023 sono sbarcate nei porti sardi 500 mila tonnellate di granaglie tra grano, mais e orzo (il transito maggiore sul porto di Oristano 470 mila tonnellate) e 190 mila tonnellate complessive di mangimi tra cui soia e legumi. La provenienza maggiore delle navi su questo tipo di prodotti è arrivata per la maggior parte dalla Francia, a seguire da Canada, Ucraina e Russia. “Stiamo affrontando una vera e propria emergenza del grano in Sardegna che potrebbe costare la stessa sopravvivenza delle imprese isolane - dicono il presidente e direttore di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas e Luca Saba - costi così alti di produzione a fronte di ricavi nettamente inferiori stanno mettendo in ginocchio l’intero settore. Senza una immediata inversione di tendenza c’è il concreto rischio di vedere cancellato totalmente il comparto cerealicolo in pochissimi anni - concludono - se è vero che a influire è sempre più la speculazione in atto del mercato, dall’latr, serve che anche il settore pubblico sostenga il comparto”. Tra le possibili azioni di supporto c’è quella alle filiere e la Sardegna può contare sul progetto "Solo Sardo". “Questa esperienza dimostra che c’è la possibilità di sostenere i nostri produttori primari - sottolinea Marco Locci, presidente della Cooperativa Isola Sarda - grazie a questa filiera si integra il prezzo per gli agricoltori con accordi che garantiscono almeno che non si vada sotto il costo di produzione in caso di annate difficili - conclude - ma anche queste buone pratiche hanno bisogno di un supporto per continuare a creare benefici”. (Rsc)