Germania: debito pubblico aumentato nel primo trimestre a 2.406,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico della Germania è aumentato nel primo trimestre del 2023 a 2.406,6 miliardi di euro. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui l'incremento è stato del 3,8 per cento su base annua, pari a 87,76 miliardi di euro, e dell'1,6 per cento dalla fine del 2022, ossia di 38,9 miliardi di euro. Tra gennaio e marzo scorso, il disavanzo del governo federale ha registrato una crescita del 2,4 per cento su base trimestrale (39,3 miliardi di euro), attestandosi a 1.659,6 miliardi di euro. Tale crescita è dovuta principalmente alla “accresciuta necessità di finanziamenti a seguito dell'attuale crisi energetica in connessione con la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina”. In particolare, il fondo speciale per la stabilizzazione del settore dell'energia, istituito nel novembre 2022, ha fornito il contributo maggiore in tal senso, con un debito in aumento di 22,2 miliardi di euro rispetto alla fine dello scorso anno a 52,4 miliardi di euro (+73,3 per cento). Il disavanzo del fondo di stabilizzazione dell'economia è, invece, salito di 600 milioni di euro (+1,2 per cento) a 53 miliardi di euro. Nel caso del fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr), il dato è di 802 milioni di euro. Rispetto alla fine del 2022, il debito dei Laender è sceso a 604,1 miliardi di euro, ossia di 3 miliardi di euro (-0,5 per cento). Su base annua, il decremento è stato del 5,1 per cento, ossia di 32,6 miliardi di euro. Contrariamente agli Stati, i comuni hanno registrato nel primo trimestre dell'anno un incremento del disavanzo di 2,7 miliardi di euro dalla fine del 2022 (+1,9 per cento) a 142,8 miliardi di euro. Tra gennaio e marzo scorso, il debito della previdenza sociale ha raggiunto i 36,1 miliardi di euro, con una riduzione dello 0,8 per cento dalla conclusione del 2022, ossia di 300 milioni di euro.(Geb)