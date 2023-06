Nato: presidente romeno Iohannis, Russia principale minaccia, continueremo a sostenere Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è e continuerà ad essere la principale minaccia alla sicurezza euro-atlantica. Lo ha detto il presidente romeno Klaus Iohannis all'Aia dove ha partecipato all'incontro ristretto organizzato dal primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, in preparazione del vertice della Nato che si terrà a luglio a Vilnius, con la partecipazione dei presidenti di Lituania e Polonia, dei primi ministri di Albania, Belgio e Norvegia e il segretario generale della Nato. "Dobbiamo essere in grado e pronti a rafforzare ulteriormente la nostra posizione e continuare a fornire il supporto necessario all'Ucraina e ai nostri partner più vulnerabili, in particolare la Moldova", ha detto Iohannis. "L'Ucraina rimane al centro dei nostri sforzi. Il vertice deve avere risultati chiari e sostanziali per Kiev, promuovendo il nostro sostegno politico e pratico, anche per progressi concreti e misurabili per l'Ucraina in termini di adesione alla Nato. È ben noto il sostegno della Romania all'Ucraina e la sua aspirazione a diventare un alleato a tutti gli effetti. Continueremo ad essere un fermo sostenitore di Kiev", ha detto il capo dello Stato romeno.(Rob)