Ucraina: Stato maggiore, nostre forze avanzano verso sette città in direzione di Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore l'esercito ucraino è riuscito ad avanzare con successo verso sette insediamenti in direzione di Bakhmut, nella regione di Donetsk. Lo ha reso noto nel corso di una diretta televisiva il portavoce dello Stato maggiore dell'Ucraina, Andriy Kovalev. "Le nostre truppe hanno condotto un'offensiva in direzione di Bakhmut, nell'area di Rozdolivka, a nord di Soledar, a sud di Paraskoviivka, Zaliznyansky, Berkhivka, Klishiivka, Kurdyumivka. Le truppe hanno avuto successo e hanno consolidato i risultati ottenuti", ha detto Kovalev. In generale, le forze di difesa ucraine continuano a contenere l'offensiva delle truppe russe nelle direzioni di Lyman, Avdiivka e Mariinka. "Proseguono dure battaglie contro gli occupanti che perdono militari, armi e attrezzature", ha aggiunto Kovalev. (Kiu)