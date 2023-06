Regno Unito: rapporto, necessario elaborare 354 domande asilo al giorno per smaltire arretrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno britannico dovrebbe elaborare una richiesta di asilo ogni quattro minuti da qui alla fine dell'anno per onorare l'impegno preso dal primo ministro Rishi Sunak di smaltire gli arretrati. Un'analisi dell'organizzazione Refugee Council ha calcolato che 10.630 casi arretrati devono essere smaltiti ogni mese da qui a dicembre se il governo vuole raggiungere tale obiettivo. Ciò equivale a 354 casi al giorno o un caso ogni quattro minuti. Come riporta il quotidiano "The Guardian", Sunak ha recentemente affermato che il governo era "sulla buona strada" per eliminare l'attuale arretrato di richieste d'asilo, che si attestava a 74.410 casi il 28 maggio, "interamente entro la fine dell'anno". Tuttavia, i media locali riportano scetticismo sull'effettivo raggiungimento di tale obiettivo. (Rel)