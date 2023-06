Brasile-Canada: incontro ministri Esteri, focus su partnership strategica e Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha ricevuto l'omologa del Canada, Melanie Joly, che si trova in visita di Stato nel Paese. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui evidenzia che l'incontro ha avuto come obiettivo il "rilancio del Dialogo di partenariato strategico tra i due Paesi, la cui ultima edizione si è tenuta nel 2018". Nel corso del bilaterale i due ministri hanno trattato vari temi globali tra cui "pace e sicurezza, ambiente e cambiamento climatico, commercio e investimenti, diritti umani e popoli indigeni". Tra i temi regionali, particolare attenzione è stata dedicata "alla crisi politica e sociale ad Haiti", si legge nella nota. Nell'occasione è stato firmato l'Accordo quadro di cooperazione per la Difesa tra Brasile e Canada. (segue) (Brb)