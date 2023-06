Brasile: ministero Esteri prepara bozza dichiarazione vertice dei Paesi dell'Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ha coordinato ieri una riunione interministeriale tesa a definire la proposta iniziale del Brasile da presentare alla IV Riunione dei Presidenti degli Stati Parte del Trattato di Cooperazione Amazzonica, che si svolgerà a Belem, nello stato di Parà, i prossimi 8 e 9 agosto. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "I rappresentanti di circa quaranta tra ministeri e agenzie del governo hanno partecipato alla stesura del testo della Dichiarazione presidenziale, che ha recepito i contributi di soggetti accademici e della società civile, ricevuti nel corso del seminario "Sviluppo sostenibile in Amazzonia", tenutosi a maggio presso il ministero degli Esteri". Una volta finalizzata, la "bozza zero" della Dichiarazione presidenziale sarà condivisa con gli altri Paesi della regione, avviando i negoziati sul testo da adottare al prossimo vertice sull'Amazzonia. (Brb)