Energia: delegazione Giordania a riunione Aiea, rafforzare cooperazione internazionale

- La delegazione della Giordania che ha preso parte, ieri, a Vienna, alla riunione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), ha lanciato un appello per rafforzare la cooperazione internazionale e per coordinare gli sforzi a livello internazionale, creando un sistema di regolamentazione integrato. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei commissari dell’Autorità di regolamentazione dell’energia e dei minerali, Ziyad al Zaeeda, secondo l’agenzia di stampa giordana “Al Mamlaka”, al termine della seconda riunione nel quadro dell’Iniziativa di coordinamento e normalizzazione nucleare (Nhsi), organizzata dall’Aiea nella capitale austriaca. Ziyad, a tale proposito, ha rimarcato l’importanza di questa iniziativa, per accelerare i tempi per ottenere autorizzazioni a operare nel settore, per ridurre i costi, aumentare l’efficienza delle procedure e creare standard per la realizzazione e lo sffuttamento dei reattori nucleari garantendone la sicurezza. Per questo, ha aggiunto Ziyad, occorre un grado maggiore di cooperazione tra gli Stati membri dell’Aiea, con l’obiettivo di diffondere l’uso pacifico e civile dell’energia nucleare, in vista dell’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050. Per questo, inoltre, occorre migliorare le infrastrutture e stabilire un quadro normativo internazionale, che tenga conto delle specificità di ciascun paese e crei al contempo una metodologia di controllo comune. (Res)