- L'Assistente segretario di Stato per gli Affari consolari degli Stati Uniti, Rena Bitter, si recherà in visita a Toronto e a Ottawa, in Canada, da oggi al 30 giugno. Lo ha reso noto attraverso una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che la funzionari intende discutere il comune impegno dei due Paesi a facilitare il flusso di persone transfrontaliero e l'immigrazione legale negli Stati Uniti. (Was)