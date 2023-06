Usa-Grecia: Blinken a colloquio con Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro della Grecia, Kyriakis Mitsotakis, complimentandosi per la sua recente rielezione a capo del governo. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato Usa, secondo cui il segretario ha riaffermato lo stretto partenariato degli Stati Uniti con la Grecia e caldeggiato una cooperazione ancora più stretta a beneficio della stabilità e della prosperità regionale in vista del prossimo summit della Nato. (Was)