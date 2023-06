Usa-Giappone: concluso dialogo bilaterale sulla deterrenza estesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e Giappone hanno concluso una sessione del Dialogo sulla deterrenza estesa (Edd) che si è tenuta il 26 e 27 giugno presso la Base aerea di Whiteman, nel Missouri. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. La delegazione giapponese è stata guidata da vicedirettore generale dell'ufficio per gli Affari nordamericani presso il ministero degli Esteri, Miyamoto Shingo, e da Ando Atsushi, vicedirettore generale dell'ufficio per le Politiche di difesa del ministero della Difesa; da parte Usa, la riunione è stata co-presieduta da Alexandra Bell, viceassistente segretaria per il Controllo, la verifica e la compliance degli armamenti presso il dipartimento di Stato, e da Richard Johnson, viceassistente del segretario ella Difesa per le Politiche del nucleare e di contrasto alle armi di distruzione di massa. Durante l'incontro, gli Stati Uniti hanno ribadito l'impegno già assunto con la Corea del Sud ad aumentare la presenza e la visibilità delle proprie risorse militari strategiche nell'Asia nord-orientale. Stati Uniti e Giappone hanno inaugurato il Dialogo sulla deterrenza estesa nel 2010 per discutere modalità di sostegno e rafforzamento della deterrenza nell'ambito dell'alleanza militare. (Was)