Yemen: appello di Usa, Regno Unito e Francia alla milizia Houthi per il ritorno al dialogo

- In una dichiarazione congiunta, Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno lanciato un appello al gruppo sciita yemenita degli Houthi, affinché “abbandoni l’opzione militare”, poiché è giunto il momento di rilanciare un dialogo in vista di un processo politico. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Washington, Londra e Parigi, inoltre, hanno accusato gli Houthi di “acuire le gravi crisi umanitaria ed economica in Yemen, continuando a impedire le esportazioni di petrolio”. Un atteggiamento che, secondo la dichiarazione congiunta rilasciata ieri dai tre Paesi, “nuoce all’economia del Paese”. Per questo, Usa, Regno Unito e Francia hanno esortato gli Houthi ad abbandonare “ogni opzione militare e ogni ritorno al conflitto, che condurrebbe al loro completo isolamento da parte della comunità internazionale”. Infine, hanno invitato il gruppo a “dare priorità al popolo yemenita e a impegnarsi in modo costruttivo con tutte le parti coinvolte, nel tentativo di giungere alla pace”. (Res)