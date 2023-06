Usa-Israele: colloquio telefonico Blinken-Cohen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si è confrontato con il ministro degli Esteri israeliani Eli Cohen in merito a "questioni di comune interesse". Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due interlocutori si sono confrontati in merito al processo di integrazione regionale di Israele e al contrasto degli "atteggiamenti destabilizzanti" dell'Iran. Blinken ha espresso preoccupazione per l'aumento delle violenze in Cisgiordania, e ha sollecitato uno sforzo comune per ridurre la tensione. (Was)