Usa: Biden cauto sull'aborto, "sono cattolico, ma Roe ha visto giusto"

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è espresso con cautela in merito all'aborto, affermando che in quanto cattolico praticante "non è un grande sostenitore" dell'interruzione di gravidanza, ma aggiungendo di condividere l'orientamento emerso dalla storica sentenza della Corte suprema "Roe v. Wade", che aveva elevato il diritto all'aborto al rango costituzionale. "Sono un cattolico praticante. Non sono un grande sostenitore dell'aborto, ma indovinate un po'? Roe v. Wade aveva visto giusto", ha dichiarato il presidente durante un evento per la raccolta di fondi a Chevy Chase, nel Maryland. Secondo la stampa Usa, Biden è restio a imperniare la sua campagna per le elezioni presidenziali 2024 sul tema dell'aborto, una linea che però è perseguita dal Partito democratico e dai collaboratori del presidente alla luce delle elezioni di medio termine dello scorso anno. (Was)