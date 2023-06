Energia: agenzia Onu per la meteorologia, Emirati primi nel Golfo per economia sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti detengono il primato tra i Paesi del Golfo per l’economia sostenibile, grazie a una dipendenza dalle energie fossili inferiore al 20 per cento. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm, agenzia delle Nazioni unite per la meteorologia, la climatologia, l’idrologia e le scienze geofisiche), Jukka Petteri Taalas, all’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Taalas, infatti, ha sottolineato che, per contenere gli effetti del cambiamento climatico, “i Paesi dovrebbero iniziare a sostituire le fonti di energia fossile con fonti più rispettose dell’ambiente, come hanno fatto gli Emirati”. “Il Forum economico mondiale ha ribadito che il cambiamento climatico è una questione economica grave”, ha aggiunto il segretario generale dell’Omm, “sussistono serie minacce per l’economia mondiale se non prendiamo iniziativa per attenuare il cambiamento climatico o adattarsi ad esso nei prossimi dieci anni”. L’Omm, infatti, ha spiegato Taalas, “ha registrato un aumento significativo del tasso di riscaldamento degli oceani, oltre a un’accelerazione della fusione delle nevi, mentre il tasso di innalzamento del livello dei mari è raddoppiato negli ultimi vent’anni”. Contestualmente, ha aggiunto, “il mondo ha assistito a un aumento sensibile delle catastrofi climatiche, come i picchi di calorein Europa, Asia e Stati Uniti, le alluvioni in Pakistan e i cicloni tropicali in aree in cui non si erano mai verificati, come l’Africa sud-orientale”. (Res)