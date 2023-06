Myanmar: Banca mondiale, da crisi politica danno "permanente" all'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica innescata nel Myanmar dal golpe militare del primo febbraio 2021 ha causato al Paese un danno economico "permanente". E' quanto si legge in un nuovo rapporto della Banca mondiale, secondo cui "nel medio termine la forte contrazione del 2021, la successiva ripresa debole e disomogenea e le crescenti distorsioni politiche lasceranno una cicatrice permanente sull'economia". Il rapporto, intitolato "una fragile ripresa", prevede che il prodotto interno lordo del Myanmar crescerà del 3 per cento nell'anno fiscale che si concluderà a settembre, in linea con le precedenti previsioni della Banca mondiale. Anche al netto di questa ripresa, però, il prodotto interno lordo del Myanmar resta inferiore di circa il 10 per cento rispetto al periodo pre-pandemia. Diversi economisti birmani associati al governo deposto della Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Aung San Suu Kyi affermano inoltre che le previsioni della Banca mondiale per l'anno corrente siano anche troppo ottimistiche: il quotidiano "Nikkei" cita un ex consigliere economico del governo deposto, secondo cui l'inflazione resterà un problema acuto per il Paese anche nei prossimi mesi. "(Rispetto allo scorso anno) ci sono molti più problemi aggiuntivi, e sappiamo che alcune famiglie a basso reddito spendono sino al 64 per cento del loro reddito per il cibo, come emerso da recenti sondaggi nazionali". (segue) (Inn)