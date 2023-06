Corea del Sud: Seul adotta da oggi sistema internazionale di computo dell'età delle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud adotta da oggi il sistema internazionale di computo dell'età, abbandonando i sistemi tradizionali con la conseguente riduzione dell'età riportata sui documenti ufficiali dei suoi cittadini di uno o due anni. Un'apposita revisione della Legge civile e della Legge sulla pubblica amministrazione unifica una serie di sistemi tuttora in vigore nel Paese, conteggiando l'età dei cittadini a partire dal giorno della nascita e ammettendo il solo sistema internazionale per i documenti ufficiali di tutti gli ordini. Sino ad ieri erano rimasti in vigore nel Paese tre sistemi per il conteggio dell'età delle persone: il sistema più diffuso era la cosiddetta "età coreana", che fa coincidere con la nascita il primo anno di età di una persona, e aggiunge un ulteriore anno di età il primo gennaio successivo. (Git)