Serbia-Kosovo: Vucic, ho mostrato a Borrell un rapporto sulle ferite che presentano i serbi arrestati (2)

- Si sono conclusi a Bruxelles gli incontri separati che l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha tenuto con il premier kosovaro Albin Kurti e con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Era presente agli incontri anche l’inviato speciale dell’Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. In precedenza, Borrell aveva scritto su Twitter che "idee costruttive e disponibilità al compromesso sono ciò che serve per affrontare la crisi in corso nel nord del Kosovo". Le parti, aveva proseguito Borrell, “sono tenute a ridurre le tensioni e ad adempiere ai propri obblighi, senza precondizioni". (Seb)