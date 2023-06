Serbia-Kosovo: ministra Esteri slovena accoglie con favore rilascio agenti forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri slovena, Tanja Fajon, ha accolto con favore la notizia del rilascio ieri dei tre agenti della polizia speciale del Kosovo (Rosu) da parte delle autorità serbe. "Questo era un passo necessario, ma ne occorrono altri per la normalizzazione dei rapporti tra le due parti", ha sottolineato la ministra, citata dall'agenzia di stampa "Sta". Fajon ha quindi aggiunto che la decisione di ieri sul rilascio da parte del tribunale di Kraljevo "dimostra che la Serbia è più costruttiva nel dialogo" e non ha escluso la possibilità che la politica dell'Unione europea nei confronti del Kosovo "diventi ancora più dura in caso di non collaborazione" da parte delle autorità di Pristina. (Seb)