Serbia-Kosovo: Borrell e Rama chiedono calo tensioni nella regione

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e il premier albanese, Edi Rama, chiedono con urgenza un calo delle tensioni fra Serbia e Kosovo. Nel corso di un incontro avvenuto a Bruxelles, il confronto fra i due ha portato, stando a quanto riportato in conferenza stampa, a convergere sulla necessità di evitare un'ulteriore escalation tra Pristina e Belgrado. "Ho detto chiaramente, ed è anche la posizione presa ieri dagli Stati membri al Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, che le parti devono smorzare la situazione e trovare una via d'uscita sulla base della tabella di marcia dell'Unione europea, che è stata proposta loro e presentata alle parti a Bruxelles la scorsa settimana", ha detto Borrell in una conferenza stampa congiunta. "Abbiamo concordato che la situazione richiede una mossa rapida, una de-escalation e la ricerca di una soluzione urgente. Posso dirvi che gli Stati membri sono d'accordo e che stanno perdendo la pazienza di fronte a una situazione che continua a deteriorarsi e che richiede un'azione immediata", ha poi aggiunto l'Alto rappresentante europeo. (segue) (Beb)