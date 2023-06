Usa: procuratore generale Garland testimonierà in commissione Giustizia alla Camera a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, testimonierà davanti alla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti nel mese di settembre. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Nbc News” che l’audizione è in programma per il 20 settembre di quest’anno. Il procuratore generale è stato recentemente oggetto di numerose critiche per come il dipartimento della Giustizia ha gestito una serie di indagini, anche da parte del presidente repubblicano della commissione, Jim Jordan: da quelle avviate nei confronti di Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, alle inchieste sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Nei giorni scorsi, anche il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha aperto alla possibilità di avviare una procedura di impeachment nei confronti di Garland, dopo che un informatore dell’Agenzia delle entrate (Irs) ha testimoniato al Congresso su presunte interferenze del dipartimento della Giustizia nel quadro delle indagini su Hunter Biden. (Was)