Governo: Meloni, da Cdm importanti provvedimenti, avanti con misure concrete per la Nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera "il Consiglio dei ministri ha approvato importanti provvedimenti in diversi ambiti: dal decreto legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del codice della strada, alla costituzione di un modello unico per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, fino alla definizione della struttura commissariale per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana, che sarà guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Inoltre sono state prorogate le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese in ambito energetico. Avanti così, con misure concrete per la Nazione".(Rin)