Usa: elezioni 2024, Trump e DeSantis partecipano a due raduni paralleli in New Hampshire

- Donald Trump e Ron DeSantis hanno partecipato a due raduni elettorali organizzati lo stesso giorno in New Hampshire, il secondo Stato nel calendario delle primarie in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Il governatore repubblicano della Florida ha risposto alle domande di alcuni elettori durante il suo raduno nella città di Hollis, le quali si sono concentrate prevalentemente sul tema dell’aborto e sul confronto con l’ex presidente degli Stati Uniti, che attualmente è in testa nei sondaggi relativi alle primarie per la selezione del candidato repubblicano per la Casa Bianca. Rispondendo ad una prima domanda sul suo principale avversario, DeSantis ha criticato apertamente Trump, facendo riferimento alla sua campagna elettorale nel 2016 e alla sua promessa di arrestare Hillary Clinton, che all’epoca era la candidata democratica alla Casa Bianca. “Anche io mi sono entusiasmato sentendo le sue dichiarazioni: peccato che, a solo due o tre settimane dalle elezioni, abbia fatto marcia indietro”, ha detto il governatore, evitando però di attaccare Trump relativamente all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Ad uno dei presenti, il quale ha chiesto se Trump abbia ostacolato il processo per il trasferimento dei poteri al termine delle elezioni del 2020, DeSantis si è limitato a dire che “se la nostra campagna elettorale si concentrerà sui fallimenti del presidente Joe Biden e la nostra visione per il futuro, possiamo vincere: se continuiamo a rivangare avvenimenti di due o tre anni fa, perderemo questa sfida”. (segue) (Was)