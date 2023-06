Usa: elezioni 2024, Trump e DeSantis partecipano a due raduni paralleli in New Hampshire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida si è sbilanciato meno sul tema dell’aborto, nonostante le battaglie avviate nel suo Stato contro le terapie e le lezioni sull’affermazione di genere all’interno delle scuole. Un atteggiamento che potrebbe essere motivato dal tentativo di non inimicarsi l’elettorato di alcuni Stati i cui cittadini sostengono le libertà individuali. Il governatore ha comunque ribadito il suo sostegno al divieto all’aborto dopo la sesta settimana di gravidanza in Florida, ricordando le eccezioni previste per i casi di stupro e incesto, o in presenza di condizioni mediche che possano mettere a rischio la vita della madre. Durante un raduno parallelo a Concord, capitale dello Stato, Trump ha invece attaccato DeSantis più volte e in maniera diretta, forte degli ultimi sondaggi che (relativamente al New Hampshire) lo danno in testa con il 47 per cento dei consensi, contro il 19 per cento registrato da DeSantis. L'ex presidente degli Stati Uniti è anche tornato ad accusare DeSantis di voler incrementare l’età pensionabile per coloro che vogliono accedere ai programmi come la Social Security, anche se il governatore è tornato sui suoi passi dopo essere stato eletto alla guida della Florida. (Was)