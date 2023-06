Taiwan: navi da guerra russe avvistate a est dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due fregate della Flotta russa del Pacifico hanno navigato in prossimità di Taiwan nella tarda serata di ieri, 27 giugno. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa nazionale di Taiwan, Sun Li-fang, secondo cui "alle 23.00 di ieri (ora locale) due fregate russe sono state individuate in navigazione sud-nord ad est delle nostre acque territoriali, in uscita dalla nostra area di risposta dal mare di Suao a sud-est". Secondo il portavoce, "l'esercito nazionale ha utilizzato metodi di intelligence, sorveglianza e ricognizione congiunti per verificare le dinamiche delle navi russe (...) e ha mobilitato velivoli di missione, navi e sistemi missilistici costieri per monitorare attentamente la situazione". Il passaggio delle due navi da guerra giunge in un momento sensibile per la Russia, scossa dalla rivolta di breve durata del gruppo paramilitare Wagner, guidato da Evgenij Prigozhin, e per Taiwan, che affronta quotidiane intrusioni aeronavali da parte della Cina. (Cip)