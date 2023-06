Usa: Trump su registrazione "Cnn", "l'audio mi scagiona"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la pubblicazione da parte dell'emittente televisiva "Cnn" di una registrazione audio di circa due minuti, carpita all'ex presidente nel 2021, nella quale l'ex presidente sembra ammettere di aver consapevolmente trattenuto documenti presidenziali riservati relativi all'Iran. "Quel pazzo del procuratore speciale Jack Smith, in accordo con il dipartimento di Giustizia e l'Fbi, ha fatto trapelare illegalmente e ha fatto trapelare questa registrazione e trascrizione del sottoscritto, che in realtà mi scagiona, contrariamente a quanto vorrebbero farvi credere", ha scritto Trump sul social media Truth. L'ex presidente ha nuovamente sostenuto di essere vittima di una "caccia alle streghe" e di una "interferenza elettorale", riferendosi alle elezioni presidenziali del 2024, che al momento lo vedono favorito tra i potenziali candidati repubblicani. Non è chiaro per quale ragione Trump ritenga che l'audio possa scagionarlo: nella registrazione, Trump fa infatti esplicito riferimento a "documenti riservati" che "(nella veste di presidente) avrei potuto desecretare, ma ora non posso più". Sul piano dell'immagine, l'audio appare assai negativo per l'ex presidente, anche se diversi esperti legali dubitano che per sua stessa natura l'audio possa essere effettivamente utilizzato in sede processuale. (segue) (Was)