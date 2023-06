Usa: Trump su registrazione "Cnn", "l'audio mi scagiona" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente televisiva "Cnn" ha pubblicato lunedì la registrazione di un colloquio tra l'ex presidente Donald Trump e una sua collaboratrice, in cui l'allora presidente pare discutere i contenuti di documenti riservati che non aveva desecretato. Durante la registrazione della durata di circa due minuti, che risalirebbe al 2021, subito dopo la fine del suo mandato alla Casa Bianca, l'allora capo dello Stato lamenta gli attacchi pubblici e le fughe di informazioni da parte di esponenti del dipartimento della Difesa: "Questa è gente cattiva e malata", afferma Trump, facendo in particolare il nome del generale Mark Milley, capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate Usa. "Ha dichiarato che io volevo attaccare l'Iran. Non è pazzesco? Ho una montagna di documenti, mi sono appena arrivati. Guarda, è stato lui". A questo punto, dalla registrazione pubblicata dalla "Cnn" si sente Trump apparentemente intento a sfogliare dei documenti cartacei, e affermare: "Questa è roba non ufficiale, me l'hanno consegnata. E' stato lui. Sono stati lui e il dipartimento della Difesa". Trump afferma poi che i documenti che sta sfogliando sono "mi danno completamente ragione, ma sono altamente riservati" e contengono "informazioni segrete", anche se "compre presidente avrei potuto desecretarli". Nell'audio, Trump sostiene inoltre che "Hillary (l'ex segretaria di Stato Hillary Clinton) stampava roba così tutto il tempo, sai. La inviava ad Anthony Weiner", l'ex deputato democratico di New York vicino alla Clinton, e noto per il suo coinvolgimento dello scandalo delle mail private della leader democratica. Secondo la "Cnn", la registrazione è parte delle evidenze raccolte dal procuratore speciale Jack Smith e allegate agli atti d'accusa relativi ai documenti presidenziali riservati sequestrati nella residenza privata di Trump a Mar-a-Lago. (Was)