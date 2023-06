Sri Lanka: prezzi tè in calo del 40 per cento grazie a ripresa produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del tè nello Sri Lanka hanno registrato un forte calo negli ultimi mesi, grazie alla ripresa della produzione nazionale. L'indice medio settimanale sull'Asta del tè di Colombo si è attestato a circa 965 rupie singalesi (3,12 dollari) per chilogrammo a metà giugno, il prezzo più basso da 15 mesi a questa parte. Si tratta di un calo di circa il 40 per cento rispetto ai massimi assoluti toccati lo scorso settembre. Le esportazioni di tè sono una delle principali fonti di valuta estera per lo Sri Lanka, che da circa un anno attraversa una crisi economica e finanziaria senza precedenti. Nel corso della crisi il governo singalese ha continuato a sostenere i coltivatori nonostante la grave carenza di liquidità del Paese. La produzione di tè dello Sri Lanka ha registrato un continuo calo su base annua sino allo scorso marzo, ma ad aprile ha segnato un rimbalzo con una crescita dell'8 per cento, seguita da una ulteriore crescita del 2 per cento il mese successivo. (segue) (Inn)