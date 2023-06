Giappone-Ue: accordo su rafforzamento relazioni di sicurezza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Unione europea hanno concordato di approfondire la cooperazione nell'ambito della sicurezza economica tramite il rafforzamento delle catene di fornitura per i semiconduttori e altri materiali critici, con uno sguardo al confronto strategico con Cina e Russia. Durante il terzo dialogo di alto livello sulle questioni economiche, che si è tenuto online e ha incluso discussioni relative al commercio e all'energia, i funzionari giapponesi ed europei hanno anche concordato di assumere misure tese a contrastare la "coercizione economica" della Cina, come riferito tramite una nota dal ministero del Commercio giapponese. All'incontro hanno preso parte i ministri giapponesi degli Esteri e dell'Economia, del commercio e dell'industria, rispettivamente Yoshimasa Hayashi e Yasutoshi Nishimura. L'Ue è stata rappresentata invece dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per il commercio, Valdis Dombrovskis. Questi ha dichiarato durante l'incontro che l'Ue è stata in grado di disaccoppiare parzialmente la propria economia dalla Russia tramite le sanzioni. Nel corso dell'incontro di alto livello è stata discussa inoltre l'importanza di proteggere i dati digitali durante il loro trasferimento attraverso i confini nazionali. Giappone e Unione europea avevano organizzato un dialogo economico anche lo scorso ottobre 2022, concentrandosi in quell'occasione sul rafforzamento delle catene di fornitura di energia e prodotti alimentari in risposta al conflitto in Ucraina. (Git)