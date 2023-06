Giappone: libro bianco lancia allarme su rischi disaccoppiamento economico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia globale affronta una "crisi di disgregazione" sull'onda del conflitto per il primato tecnologico tra Stati Uniti e Cina. Lo ha ammesso il governo giapponese in un libro bianco, avvertendo che un "pesante disaccoppiamento economico" tra gli Stati democratici e autocratici causerebbe per gravi ricadute per entrambi, e un danno al Pil globale quantificabile in 7,9 punti percentuali di minor crescita entro il 2030. Il documento traccia lo scenario di un mondo economicamente diviso in tre blocchi: l'Occidente, guidato dagli Stati Uniti; l'Est, guidato da Cina e Russia; e i Paesi neutrali, grossomodo corrispondenti al cosiddetto "Sud Globale". Il rafforzamento della cooperazione allo sviluppo con questi ultimi, discusso anche durante il recente vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone, è presentato come una priorità anche nel libro bianco di nuova pubblicazione, in cui Tokyo ribadisce l'importanza di ricostruire un ordine commerciale basato sulle regole e di rafforzare le catene di fornitura. (Git)