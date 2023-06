© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Presentazione della campagna di Roma Capitale contro l'abbandono degli animali da compagnia. Intervengono: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti. Sarà presente la Testimonial della Campagna Licia Colò.Roma, Campidoglio (ore 15:30)REGIONE LAZIO- L’assessore allo Sport e all’Ambiente Elena Palazzo partecipa alla conferenza stampa di presentazione dei BNL Italy Major Premier Padel in programma al Foro Italico dall’8 al 16 luglio.Roma, Circolo del Foro Italico, via dei Gladiatori 31 (ore 12) (segue) (Rer)